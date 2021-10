Semana de selecções antes da Taça

Paragem generalizada dos campeonatos nacionais de futebol e, no caso português, paragem um pouco mais prolongada dado que, depois dos compromissos das selecções nacionais, segue-se a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Por isso, para já, o que temos no horizonte é o apuramento para o Mundial 2022.

Portugal, que integra o grupo A de qualificação, tem pela frente, já neste sábado, um jogo particular com o Qatar, selecção incluída neste grupo para se preparar para a competição que este país do médio oriente vai organizar no próximo ano.

Depois, na terça-feira, uma partida a sério, frente ao Luxemburgo. Em caso de triunfo, Portugal continuará tranquilamente no topo do grupo. Para o encontro frente ao Qatar, Fernando Santos já prometeu fazer algumas “experiências” naquele que seria o “onze” tradicional da selecção. As estreias de Matheus Pereira e Rafael Leão são, por isso, previsíveis.

Para além das qualificações europeias para o Mundial 2022, há quatro selecções que terão outras preocupações. França, Espanha, Bélgica e Itália disputaram as meias-finais da Liga das Nações a meio da semana que agora termina e, no domingo, franceses e espanhóis vão disputar a final da prova, enquanto belgas e italianos disputam o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar.

Nota ainda para os sub-21 portugueses que, depois de terem aplicado a maior goleada da história sobre o Liechtenstein (11-0), vão à Islândia para disputar mais um encontro de qualificação da categoria para o Euro 2023.

Futebol caseiro, nos próximos dias, em termos profissionais, só mesmo na II Liga, que vai disputar mais uma jornada que pode encontrar aqui.

No ciclismo terminam os Europeus de pista, onde Portugal conseguiu várias medalhas, mas começam os Mundiais na terça-feira. Mais cedo arranca a Volta à Lombardia, onde João Almeida vai terminar a temporada.

Por fim, para os amantes dos motores, a Catalunha recebe a 11.ª prova do Mundial de ralis a partir de quinta-feira.