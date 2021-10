Prémio Nobel da Paz para jornalistas Maria Ressa e Dmitri Muratov pela “defesa da liberdade de expressão”

Maria Ressa e Dmitry Muratov são o Prémio Nobel da Paz 2021, anunciou esta sexta-feira a Academia Sueca numa conferência de imprensa transmitida online. São os sucessores do Programa Alimentar Mundial, a edição deste ano do prémio tinha 329 nomeados.

Os jornalistas Maria Ressa e Dmitri Muratov foram distinguidos com o prémio Nobel da Paz, conhecido esta sexta-feira. Os dois lutaram pela “defesa da liberdade da expressão”, de acordo com a Academia Sueca.

Maria Ressa é a directora e fundadora do site filipino Rappler e crítica de Rodrigo Duterte. A jornalista, que foi acusada de “ciber-difamação”, chegou a ser detida na redacção onde trabalhava. Foi libertada algumas horas depois — e após um coro de críticas dos defensores dos direitos humanos, que alegam que a sua detenção teve motivações políticas.

Dmitri Muratov é um jornalista russo e chefe de redacção do jornal Novaia Gazeta – considerado pelo Comité de Protecção de Jornalistas como “o único jornal crítico com influência nacional na Rússia actual” e conhecido por grandes investigações sobre temas como corrupção ao mais alto nível, violações dos direitos humanos e abuso de poder. Já em 2007, Muratov foi distinguido com o Prémio Internacional de Liberdade de Imprensa por ter defendido a liberdade de expressão mesmo quando sofreu ataques, ameaças e prisão.

Sucessor do Programa Alimentar Mundial é revelado na sexta-feira. Edição deste ano do prémio tinha 329 nomeados: alguns dos potenciais vencedores eram repetentes nas casas de apostas, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a activista sueca pelo clima Greta Thunberg, o líder da oposição russa Alexei Navalny ou Angela Merkel, que está a terminar 16 anos à frente do Governo alemão.

O laureado irá receber o prémio de dez milhões de coroas suecas (quase um milhão de euros), para além de um diploma e uma medalha.

O Prémio Nobel da Paz é entregue no dia da morte de Alfred Nobel, a 10 de Dezembro, em Oslo, na Noruega.