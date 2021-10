Polónia acusa bielorussos de disparar contra as suas tropas na fronteira

A Polónia reuniu-se esta sexta-feira com representantes diplomáticos bielorrussos depois de guardas fronteiriços terem acusado o lado bielorrusso de disparar contra soldados polacos.

A Polónia está em estado de emergência na fronteira com a Bielorrússia devido ao fluxo migratório vindo de países como o Afeganistão ou o Iraque, no que a União Europeia (UE) e Varsóvia dizem ser um “ataque híbrido” bielorrusso engendrado para pressionar o bloco europeu pelas sanções impostas a Minsk.

“A patrulha bielorrussa disparou contra soldados do Exército Polaco que estavam a vigiar a fronteira connosco”, disse a porta-voz da Guarda de Fronteira polaca, Anna Michalska, citada pela agência estatal PAP. “Provavelmente estavam a usar munições vazias. Não aconteceu nada a ninguém”, acrescentou.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, recorreu às redes sociais para se pronunciar sobre a situação e disse ser necessário uma “defesa firme” para contrariar os bielorrussos.

Wojna hybrydowa przeciwko Polsce i UE trwa. Sa tylko 2 strony tego konfliktu - albo opowiemy sie za twarda obrona polskiej suwerennosci, granic UE, demokracji, praw czlowieka - albo wpiszemy sie w scenariusz wydarzen wymyslony na Kremlu i w Minsku.https://t.co/s6EDayXnyQ — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 8, 2021

“A guerra híbrida contra a Polónia e a UE continua. Existem apenas dois lados neste conflito – ou optamos pela defesa firme da soberania polaca, das fronteiras da UE, da democracia e dos direitos humanos, ou caímos no cenário traçado pelo Kremlin e Minsk”, escreveu Morawiecki na sua conta do Twitter.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco, Lukasz Jasina, disse que o representante bielorrusso Alaksandr Czasnouski tinha sido convocado para discutir “provocações” do lado bielorrusso da fronteira, incluindo os disparos relatados. À saída do ministério, Czanouski negou a ocorrência de disparos na fronteira.

A Polónia começou a construir em Agosto uma vedação de arame farpado na fronteira com a Bielorrússia para travar as entradas ilegais no país, apesar das acusações de que alguns migrantes estariam a ser tratados de forma desumana.

O ministro do Interior polaco já disse que o país planeia reforçar a fronteira com um sistema de detecção de movimento e câmaras, replicando o modelo que está a ser utilizado na fronteira grega com a Turquia.