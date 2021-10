Juiz recomenda que caso de Mayorga contra Ronaldo seja arquivado

Recomendação deve-se à utilização de documentos roubados ou que vieram a público em fugas de informação para construir o caso. “É, infelizmente, a única sanção apropriada para garantir a integridade do processo judicial”, escreveu o magistrado.

Um juiz federal do Nevada recomendou à magistrada que preside ao caso da alegada violação de Kathryn Mayorga por Cristiano Ronaldo que arquive o processo, avança a agência Associated Press (AP). Em causa está um processo em que Mayorga alega que não estava mentalmente capaz quando aceitou o acordo de confidencialidade de 375 mil dólares, em 2010, para silenciar as suas alegações de que tinha sido violada pelo jogador.

O juiz Daniel Albregts considera que o advogado da modelo norte-americana utilizou documentos roubados e que vieram a público depois de fugas de informação, e que contêm informação trocada entre o futebolista e os seus advogados, abrangida pelo sigilo profissional. “Arquivar o caso de Mayorga devido à conduta inapropriada do seu advogado é um resultado duro. Mas é, infelizmente, a única sanção apropriada para garantir a integridade do processo judicial”, escreveu o magistrado num relatório de 23 páginas para a juíza Jennifer Dorsey.

Albregts vai mais longe e escreve que o advogado de Mayorga, Leslie Mark Stovall, “agiu de má-fé e em detrimento da sua cliente e da sua profissão”. Mas, segundo a AP, diz também que o tribunal não encontrou provas de que Ronaldo tenha cometido um crime ou de que os seus advogados tenham intimidado Mayorga ou interferido com a investigação quando a jovem deixou cair as queixas criminais e aceitou um acordo confidencial que inlcuía um pagamento de 375 mil dólares (aproximadamente 318 mil euros), em Agosto de 2010.

​A história de Kathryn Mayorga, uma mulher norte-americana de 37 anos, agora professora, veio a público em Agosto de 2018, quando a antiga modelo acusou Cristiano Ronaldo de violação.

Mayorga e Ronaldo conheceram-se numa discoteca em Junho de 2009, em Las Vegas, quando o jogador tinha 24 anos e a modelo 25. Segundo o processo, Mayorga acusa o futebolista de a ter violado nessa mesma noite. Os advogados do jogador admitem que os dois tiveram relações sexuais, mas dizem que foram consensuais.

Soube-se também que houve mais tarde um acordo de confidencialidade, para que estas alegações não fossem do conhecimento público. Estes documentos foram fornecidos à Der Spiegel pela plataforma Football Leaks que, sabe-se hoje, tinha Rui Pinto como autor principal. O acordo detalhava o pagamento de 375 mil dólares.

O juiz Daniel Albregts lembra que o artigo deixava claro que os documentos tinham informação trocada entre Ronaldo e os seus advogados sobre o acordo e que considera que Stovall "agiu de má-fé ao pedir, e receber, e usar os documentos da Football Leaks para construir o caso”.