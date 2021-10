“O mais sustentável é aquilo que pertenceu ao nosso pai e que irá pertencer ao nosso filho”

Há mais de 25 anos que o espanhol Javier Goyeneche está na indústria da moda. Em 1995, lançou a sua primeira marca, a Fun & Basics. Foi então que se apercebeu do quão poluente é o sector. Em 2008, vendeu a sua primeira marca e dedicou-se à sustentabilidade. No ano seguinte cria a Ecoalf, lançada apenas em 2013, baptizada a partir dos seus dois filhos, Alfredo e Alvaro. O slogan da marca “Because there is no Planet B” ("Porque não há planeta B”, em tradução livre) fica no ouvido. Mas mais do que ficar no ouvido, Javier Goyeneche quer inspirar a mudança, a começar pelos oceanos.