Dahlia: O novo listening bar do Cais do Sodré tem vinhos naturais, vinis e boa onda

Quatro amigos de diferentes nacionalidades abriram em Lisboa um bar de vinhos, comidas, cocktails com um sistema de som que é a jóia da coroa. O segredo do sucesso? Uma equipa que faz a festa.

Podemos falar do sistema de som xpto, da colecção de vinis, da comida, da carta de vinhos naturais, dos cocktails, mas há uma outra coisa, menos palpável, que faz a boa vibe do Dahlia. Sentimo-lo da primeira vez que vamos ao novo espaço, aberto em Julho na Travessa do Carvalho, nas traseiras do Mercado da Ribeira, em Lisboa. Mas só na segunda visita, e em conversa com o gerente, Adam Purnell, é que a conseguimos identificar: toda a equipa parece genuinamente feliz por trabalhar aqui. E isso faz toda a diferença.