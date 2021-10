O Pêra-Manca é um adereço numa coreografia de luxo

Seja pela história, pela raridade, pela qualidade fora de série ou pelo preço, há marcas que são objecto de desejo. No caso do Pêra-Manca, há outro ingrediente estratégico: a fama que começou em 1990, que continua a dar um ciclo de vida longo ao tinto alentejano. Nas últimas décadas nasceram marcas que se posicionam no patamar do Pêra-Manca, mas, no imaginário dos consumidores, o vinho da Cartuxa continua a ser um ícone.