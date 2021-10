Irlanda junta-se ao acordo mundial sobre IRC das multinacionais

Dublin cede, mas não abdica de tudo. Só as empresas com volume de negócios acima de 750 milhões pagarão IRC de 15%. Para as sociedades abaixo mantém-se a taxa de 12,5%.

A Irlanda ultrapassou as resistências iniciais e vai juntar-se ao acordo global destinado a criar um patamar mínimo de IRC de 15% para as multinacionais. A informação foi confirmada pelo governo irlandês e saudada pelo comissário europeu responsável pelos assuntos económicos, Paolo Gentiloni.

A Irlanda cede, mas não abdica de tudo. As empresas com um volume de negócios anual inferior a 750 milhões de euros continuarão a estar sujeitas à taxa de IRC de 12,5%.

No entanto, para as multinacionais — o foco da reforma fiscal que está a ser finalizada no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e do G20 —, a entrada da Irlanda no acordo poderá afectar a situação tributária de grandes empresas, como a Apple, que há anos utilizam empresas registadas em Dublin para desviar lucros das suas actividades noutras geografias e, ao mesmo tempo, pagar na Irlanda um IRC residual (durante vários anos inferior a 1%, muito abaixo da própria taxa de IRC irlandesa de 12,5%).

Agora, essas práticas poderão ficar limitadas, já que o acordo prevê que haja uma taxa “efectiva” de 15% para as multinacionais com um volume de negócios anual igual ou superior a 750 milhões de euros.

Como a taxa geral de IRC da Irlanda é de 12,5%, inferior a esse patamar, as empresas com um volume de negócios abaixo desses 750 milhões continuarão a estar sujeitas à taxa de 12,5%, como confirmou o Ministério das Finanças irlandês num comunicado emitido na quinta-feira, dia em que o Governo deu luz verde para a Irlanda entrar no acordo, numa reunião que se realiza nesta sexta-feira entre os negociadores da OCDE/G20.

O caso da Apple, que motivou uma investigação da Comissão Europeia à Irlanda por suspeitas da existência de ajudas de Estado ilegais, tornou-se paradigmático da forma como o sistema fiscal irlandês proporciona às multinacionais a carga fiscal mais reduzida. Em 2016, num caso que agora se encontra a ser avaliado no Tribunal de Justiça da União Europeia, Bruxelas concluiu que a tecnológica norte-americana obteve uma vantagem fiscal ilegal na ordem dos 13 mil milhões de euros, porque, através de acordos fiscais celebrados com o fisco irlandês, conseguiu pagar um IRC inferior a 1% durante vários anos (em 2011, pagou uma taxa de IRC de 0,05% sobre o total dos seus lucros anuais; em 2014, uma taxa de 0,005%).

A Irlanda não quis entrar no barco do acordo global da OCDE/G20 logo em Julho, quando foi anunciado um entendimento preliminar entre 130 países, mas logo admitiu aderir, ciente que estava do risco de ficar à margem de um acordo que acabaria, de todo o modo, por ter implicações para si.

Trabalho pela frente

O ministro das Finanças irlandês, Paschal Donohoe, reivindicou uma vitória para Dublin nas negociações com os outros países, ao dizer que o governo conseguiu que fosse eliminada do texto do acordo a expressão “pelo menos”, na parte que se referia ao patamar de 15% do imposto efectivo a pagar pelas empresas. “Isso dará uma segurança crítica ao governo e à indústria, e dará estabilidade e segurança às empresas, no longo prazo, no contexto das decisões de investimento”, salientou Donohoe num comunicado divulgado na quinta-feira.

O ministério das Finanças irlandês afirma que ainda há “muito trabalho técnico a fazer nos próximos meses e anos antes de as novas regras entrarem em vigor, o que se espera que aconteça já em 2023”.

Paschal Donohoe, que é também presidente do Eurogrupo, o fórum que reúne os ministros das Finanças da zona euro, mostra-se “confiante” de que a Irlanda “continuará a ser competitiva” na captação de multinacionais, afirmando que o país é “uma plataforma estável” para as empresas internacionais.

Depois de finalizado o acordo, os países europeus terão de transpor as novas regras para as suas legislações nacionais, uma vez que a Comissão Europeia irá preparar uma directiva que traduza o espírito do acordo da OCDE/G20.

Dois pilares

Além do patamar de IRC de 15%, a reforma fiscal inclui outro pilar que afectará a actividade das grandes multinacionais, que passa por uma distribuição mais equitativa dos direitos de tributação sobre os rendimentos das empresas. Os países de consumo dos produtos ou serviços — e não só os países da sede das multinacionais — poderão tributar uma parcela dos lucros obtidos nesses territórios, mesmo que as empresas não tenham aí uma presença física (o que é relevante quando estão em causa actividades relacionadas com serviços digitais).

Segundo a versão inicial do acordo de Julho, serão abrangidas as maiores e mais rentáveis empresas a nível global, com um volume de negócios acima de 20 mil milhões de euros, se a sua margem de rentabilidade for superior a 10% (medida pela relação entre os lucros antes de impostos e o volume de negócios). As jurisdições de mercado poderão tributar entre 20% e 30% da franja de resultados considerados excessivos (a parte que ficar acima da tal margem de 10%).