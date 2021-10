Função Pública: Governo promete aumentar salários de entrada nas carreiras gerais

Depois de ter anunciado que os salários dos funcionários públicos vão ter uma actualização de 0,9% no próximo ano, o Governo compromete-se também a aumentar os salários de ingresso nas carreiras de técnico superior, assistente técnico e assistente operacional. Estas alterações começam a ser negociadas com os sindicatos no primeiro trimestre de 2022 e ainda não é certo se todas produzirão efeitos no próximo ano.