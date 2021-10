EDP inaugura no Brasil o maior parque solar do grupo

Projecto da EDR Renováveis no Estado de São Paulo tem 252 megawatts de potência instalada e quase 600 mil painéis.

A EDP inaugurou no Brasil o seu maior parque solar. A energia gerada anualmente por este complexo será “suficiente para abastecer uma cidade com mais de 750 mil habitantes”, anunciou a empresa presidida por Miguel Stilwell de Andrade esta sexta-feira.

O empreendimento da EDP Renováveis tem uma potência instalada de 252 megawatts (MW) e está localizado no Estado de São Paulo, em Pereira Barreto. “Este projecto é o maior já desenvolvido, construído e operado pela EDP, tratando-se do quinto maior parque solar do Brasil”, destacou a EDP em comunicado.

O complexo solar é composto por cinco parques, agrupando quase 600 mil painéis fotovoltaicos, com uma capacidade anual de produção de 547.000 MWh.

Segundo a EDP, o “projecto gerou 1500 postos de trabalho e estima-se que permita evitar anualmente a emissão de mais de 150 toneladas de CO2”.