A aventura do comboio europeu chegou ao fim, 36 dias e muitas peripécias depois

Foi às 12h40 em ponto, fazendo jus a uma pontualidade que se deseja para todos os comboios europeus, que o Connecting Europe Express chegou esta quinta-feira à Gare de L’Est depois de uma viagem de 36 dias durante os quais percorreu 20 mil quilómetros e atravessou 26 países. A viagem, que teve início em Lisboa a 2 de Setembro, pretendia assinalar o Ano Europeu do Transporte Ferroviário, levando uma mensagem de promoção do comboio como transporte do futuro, sustentável, amigo do ambiente e imprescindível para assegurar uma transição energética num momento em que as alterações climáticas se transformaram em urgência climática.