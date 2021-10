Fernando Santos admite estreias frente ao Qatar, mas insiste na força do colectivo

Fernando Santos abordou esta sexta-feira o encontro particular com o Qatar, agendado para sábado, às 20h15, no Algarve, numa conferência dominada pelas questões em torno de alguns jogadores, como o guarda-redes do FC Porto Diogo Costa, o médio do Sporting Matheus Nunes, o avançado do AC Milan Rafael Leão e até de Cristiano Ronaldo, que poderá estabelecer um novo recorde de internacionalizações entre as selecções europeias.

O seleccionador lembrou, porém, antes de satisfazer a curiosidade da plateia, que o compromisso com o Qatar é de cariz particular, mas não um jogo amigável, o que exige total disponibilidade dos jogadores, o que poderá reflectir-se nas escolhas, sobretudo para a baliza, ainda que Fernando Santos tenha prometido estreias neste embate antes do duelo com o Luxemburgo, esse já a contar para a qualificação do Mundial 2022, às 19h45 de terça-feira, referente ao Grupo A, também no Estádio Algarve.

Em relação a Cristiano Ronaldo, o seleccionador sublinhou a necessidade de o “capitão” precisar de ganhar ritmo, depois de ter “descansado” na última ronda da Liga Inglesa, onde actuou na última meia hora da partida com o Everton. Caso participe no jogo com o Qatar, Ronaldo perde a companhia do ex-colega do Real Madrid Sergio Ramos, com quem reparte o recorde de 180 internacionalizações.

Fernando Santos relativiza o facto, lembrando que só uma fatalidade que colocasse um ponto final na carreira do avançado do Manchester United o impedirá de tornar-se no jogador com maior número de jogos pelas selecções europeias. “O jogo com o Qatar não tem a ver com recordes, ele vai, inevitavelmente, bater esse recorde. Nem ele está preocupado com isso”.​

Com Diogo Jota a falhar todos os treinos da selecção, Fernando Santos poderá optar por Rafael Leão, cujo crescimento desde os tempos das selecções jovens notou. O “milanês” poderá surgir na vaga do atacante do Liverpool, afectado por problemas físicos. Rúben Neves voltou a treinar-se na Cidade do Futebol, enquanto Nélson Semedo cumpriu o primeiro treino depois de ter-se juntado à equipa na quinta-feira. Na expectativa fica Matheus Nunes, igualmente elogiado por Fernando Santos, que praticamente abriu a porta à estreia do luso-brasileiro.

Por razões distintas, o seleccionador admite ter que reflectir se coloca Diogo Costa a titular, já que não trocará o guarda-redes a meio do jogo. Apesar da atenção dispensada a estes casos, Fernando Santos terminou lembrando que é o colectivo e o comportamento defensivo que lhe interessa.

“O importante é ver o colectivo, como a equipa assimilou os processos nos vários momentos do jogo”, concluiu.