Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo deixaram boa imagem em Menorca

As portuguesas venceram o primeiro set contra Bea Caldera (19 anos, n.º 10 do ranking mundial) e Marta Ortega (24 anos, nº 11), mas foram afastadas no torneio do WPT.

A entrada foi muito positiva e pareceu ser possível mais uma prestigiante vitória para Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo, mas as duas portuguesas foram derrotadas (6-2, 1-6 e 2-6) nesta sexta-feira nos quartos-de-final do Estrella Damm Menorca Open 2021.

Nas baleares, as campeãs nacionais de padel venceram o primeiro set contra Bea Caldera (19 anos, n.º 10 do ranking mundial) e Marta Ortega (24 anos, nº 11), mas perderam os dois parciais seguintes (1-6 e 2-6), e foram afastadas no torneio do WPT.

Se havia dúvidas que Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo podiam competir de igual para igual com as melhores duplas do WPT, o Menorca Open acabou com elas.

A vitória no Albacete Challenger, torneio onde habitualmente não entram as jogadoras do top-10 mundial, confirmou que Nogueira já está adaptada à direita e que após três meses a competirem lado a lado ao mais alto nível, as portuguesas já conseguiram ganhar rotinas de jogo.

Em Menorca, as campeãs nacionais começaram com triunfo tranquilo frente a Anna Cortiles e Xenia Vidiella, mas nos “oitavos” sobreviveram a uma maratona de três sets (3-6, 7-6 e 7-6) e deixaram pelo caminho uma das duplas favoritas, formada pela argentina Virgínia Riera (n.º 9 do ranking) e pela espanhola Patty Llaguno (n.º 6 mundial).

Nesta sexta-feira, no jogo que dava acesso à meia-final, o nível de exigência manteve-se altíssimo. Se na véspera tinham defrontado duas das jogadoras do top-10 mais experientes, o obstáculo seguinte foi a dupla formada por duas das melhoras jogadoras na nova geração espanhola: Bea Caldera (19 anos, n.º 10) e Marta Ortega (24 anos, nº 11).

E o primeiro set correu quase a perfeição para as padelistas nacionais: após quatro jogos com breaks sucessivos, Ana Cataria Nogueira e Sofia Araújo dominaram as partidas seguintes, fechando o set com um 6-2.

Porém, Caldera e Ortega reagiram muito bem. Habituadas a competir ao mais alto nível, mas espanholas deram por completo a volta ao jogo e selaram o apuramento com triunfos por 6-1 e 6-2.

Os principais torneios do circuito mundial de padel regressam dentro de duas semanas com o Cervezas Victoria Córdoba Open e Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo vão a partir da próxima semana defender o título nacional de padel, mas apesar de terem disputado seis jogos nos últimos oito dias, as duas jogadoras terão, segundo o que o PÚBLICO apurou, que viajar ainda nesta sexta-feira de Menorca para Bilbau para competirem no FEPA European Padel Championships, uma prova que não é reconhecida pela Federação Internacional de Padel (FIP).