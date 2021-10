Alemanha sofre para bater Roménia no caminho para o Mundial 2022

Mannschaft esteve em desvantagem e só garantiu a vitória nos dez minutos finais. Selecção dos Países Baixos cumpriu serviços mínimos com desperdício máximo.

A Alemanha sofreu para superar a Roménia (2-1) em partida da sétima ronda do Grupo J de qualificação para o Mundial de 2022. Depois da derrota caseira frente à Macedónia do Norte (1-2) no final de Março, a que se seguiu uma série de três jogos com 12 golos marcados e nenhum consentido, a Mannschaft voltou a enfrentar os seus mais intrincados demónios em Hamburgo.

Aos cinco minutos, o turco Cuneyt Cakir assinalou penálti de Burca sobre Werner, decisão revertida após consulta do VAR. Assim, em menos de quatro minutos, a Roménia passava de uma situação potencialmente comprometedora para inesperada vantagem: Ianis Hagi, filho da “lenda” Gheorghe Hagi, passou a bola pelo meio das pernas de Rudiger e atirou para o fundo das redes de André ter Stegen (uma estreia no consulado de Hansi Flick), que rendeu o lesionado Neuer na baliza alemã.

A Roménia ainda ameaçou repetir a proeza um bom par de vezes, mas seriam os germânicos a celebrar um remate cruzado de Serge Gnabry (52’), principal marcador da Alemanha, com cinco golos.

A vitória, suadíssima, surgiu aos 81’, por Thomas Müller, na marcação de um canto, tirando os alemães de apuros, apesar de um último susto para lá dos 90 minutos.

Aproveitaram a Arménia, com empate (1-1) na Islândia, e sobretudo a Macedónia do Norte, após triunfo no Liechtenstein (0-4), para ultrapassarem a Roménia.

No Grupo E, com a Bélgica de folga, ainda a tentar perceber como falhou a final da Liga das Nações, República Checa e País de Gales procuravam definir o segundo lugar, em Praga, num encontro em que Aaron Ramsey (36’), Jakub Pesek (38’), Danny Ward (49’, p.b.) e Daniel James (69’) deixavam (2-2) as contas igualadas.

Com a liderança ameaçada por Turquia e Noruega, no Grupo G, a selecção dos Países Baixos só precisou de 19 minutos para reforçar o estatuto e assegurar o comando. Klaassen marcou na deslocação a Riga (0-1) e os neerlandeses, em noite de desperdício máximo e serviços mínimos, colocaram a Letónia em sentido.

Frustrada foi a tentativa dos perseguidores directos, que se defrontavam em Istambul, onde Akturkoglu (6’) deu vantagem à selecção da casa... desfeita a quatro minutos do intervalo, por Thorstvedt, o que se traduzia numa perda de terreno para a “laranja mecânica”, facto aproveitado pela selecção do Montenegro (vitorioso ante Gibraltar, por 0-3) para se aproximar da dupla.

O equilíbrio continua a dominar a luta no Grupo H, com a Croácia a impor-se frente ao Chipre, em Larnaca (0-3, golos de Perisic, 45+2’, Gvardiol, 80’ e Livaja, 90+2’) — Modric falhou um penálti aos 54’ — e a Rússia a bater a Eslováquia (1-0) com um autogolo de Skriniar (24’).