Sexta, na TV: entre os Marretas e o Mustang Andaluz, contamos Histórias de Bairro

CINEMA

Projeto 725

TVCine Top, 21h30

Bruce Willis é Donovan Chalmers, o bilionário dono de uma empresa de tecnologia que contrata um grupo de mercenários para proteger um equipamento com potencial nefasto. O líder desse grupo é Derek Miller (Jesse Metcalfe), que vê a missão a tomar contornos sinistros quando se separa com o maníaco The Pardoner (Sergio Rizzuto), um velho inimigo, e a complicar-se exponencialmente quando Eva (Lala Kent), a filha de Chalmers, é raptada por terroristas que querem os códigos para activar a mortífera tecnologia. Com realização do iraniano-americano Matt Eskandari e com argumento de Joe Russo (um dos irmãos responsáveis por vários filmes da Marvel Studios, incluindo Vingadores: Endgame) e Chris LaMont.

Histórias de Bairro

RTP2, 23h02

Com três histórias a serem contadas alternadamente, este filme de Samuel Benchetrit baseia-se num livro escrito pelo próprio e gira à volta de uma unidade de habitação social decrépita e das pessoas que lá vivem. Um vizinho que se recusa a pagar o arranjo do elevador porque mora no segundo andar e nunca o usa, uma estrela de cinema em fase decadente e um astronauta norte-americano que aterra no telhado são algumas delas. O elenco inclui Isabelle Huppert, Michael Pitt, Gustave Kervern, Tassadit Mandi e Jules Benchetrit, filho do realizador.

SÉRIE

Os Marretas em Haunted Mansion

Disney+, streaming

Um especial de Halloween que traz um pouco de diabruras e travessuras consigo, juntando duas propriedades da Disney: os Marretas e as assombrações domésticas de Haunted Mansion. Protagonizado por Gonzo, um dos Marretas mais aventureiros e tresloucados, que se prepara para o maior desafio da sua vida: passar a noite na Mansão Assombrada, o sítio mais assustador do planeta. Mas nem tudo são sustos nesta comédia musical e os risos não se farão tardar, até porque Gonzo tem a companhia de Pepe e de Cocas, o Sapo, bem como de todos os Marretas, em diferentes e hilariantes papéis. Com vozes de Will Arnett, Danny Trejo e Ed Asner (1929-2021), num dos seus últimos projectos.

DOCUMENTÁRIOS

O Mustang Andaluz

RTP2, 16h

Estreia de um documentário sobre a raça de cavalos selvagens mais famosa do mundo, os mustang norte-americanos. Descendentes dos cavalos que os espanhóis trouxeram para o continente, o seu nome vem da palavra “mesteño”, cuja tradução indica que é um animal sem dono conhecido, ou seja, completamente independente e bravio. O documentário de Antonio Márquez investiga esta espécie equestre e os seus múltiplos habitats.

Nocturno

TVCine Edition, 22h

No mês de Outubro, este canal exibe um ciclo de documentários sob o tema Mundo Em Mudança, que apresenta uma selecção de filmes com temáticas prementes e actuais, que vão da crise ambiental à luta pelos direitos humanos. Realizado por Gianfranco Rosi (Fogo no Mar), Nocturno é um retrato do Médio Oriente do ponto de vista bélico, conhecendo a fundo quem vive em zonas de guerra, ditadura ou com invasões ou interferências estrangeiras — um filme que dá voz às histórias que não costumam ver a luz do dia.

Ghislaine Maxwell: Na Sombra de Epstein

TVCine Emotion, 22h15

Uma mini-série documental que, ao longo de três episódios (exibidos a cada dia, de 8 a 10 de Outubro), procura responder à pergunta: quem é Ghislaine Maxwell? Por um lado, era uma socialite britânica, misteriosa mas com os contactos certos. Por outro, era uma das pessoas associadas a Jeffrey Epstein, um bilionário que chefiava uma teia de tráfico sexual cujas ramificações ainda não são totalmente conhecidas — mas chegam a apontar para pessoas como o britânico príncipe Andrew. Hoje em dia, Maxwell está presa, sob acusações de aliciamento e tráfico sexual de menores e perjúrio. O documentário reúne dezenas de entrevistas exclusivas e documentos inéditos.

Madame X

MTV, 20h

Documentário realizado por Ricardo Gomes, um fotógrafo e videógrafo português que acompanha Madonna há mais de dois anos, e filmado em Lisboa. O foco é a sua performance na Madame X tour, uma personagem que a artista encarna e que é pensada como agente secreta que viaja pelo mundo, mudando de identidade. Há ainda tempo para um olhar pelos bastidores.