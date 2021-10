O bisturi dos auéééu disseca o desprezo

Há uma natureza quase fractal em O Desprezo, peça que o colectivo auéééu cria a partir do filme homónimo de Jean-Luc Godard — o qual, por sua vez, se baseava no livro homónimo de Alberto Moravia. Se na cena inicial tínhamos BB (Brigitte Bardot) a pedir a Michel Piccoli, na figura do seu marido argumentista, que confirmasse a devoção por cada centímetro de pele do corpo dela, agora temos BB (Beatriz Brás) a aplicar o mesmo questionário — “são bonitos os meus pés, as minhas pernas, os meus joelhos, as minhas coxas, o meu rabo?”, etc. — a Miguel Cunha, reproduzindo a mesma cena e as mesmas personagens do filme (Camille e Paul). O Desprezo é a base de O Desprezo, com apresentações no Centro Cultural de Belém, Lisboa, de 8 a 11 de Outubro, mas Godard aparecerá citado também numa outra longa-metragem, Week-End, e, desde os primeiros segundos, as personagens que conhecemos do cineasta franco-suíço partilham a cena com uma dupla silenciosa (Joana Manaças e Frederico Barata). Uma dupla que, indiferente às discussões alheias sobre o cinema comercial e o cinema de autor, disputam a atenção ao desenvolverem uma relação entre cuidadora e moribundo inspirada pelo texto de Ortega y Gasset Unas Gotas de Fenomenologia.