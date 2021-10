Catarina Vasconcelos: “Eu tinha esta ideia de falar do luto, da morte, e realmente o luto é uma enorme aventura”

Documentário? Filme de família? Ensaio poético? Catarina Vasconcelos, 35 anos, não inventou um género cinematográfico. Mas já demarcou um pedaço dessa terra com o nome dos seus familiares. As imagens de A Metamorfose dos Pássaros — e o seu texto — avançam vertiginosamente pelo território íntimo de uma família e de uma cineasta. Levam com elas marinheiros, barcos e o mar e o desejo das crianças de explorar labirintos (o desejo das crianças ou do que delas permanece nos adultos).