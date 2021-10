As grandes virtudes de Natalia Ginzburg

Este é mais um daqueles casos a que ultimamente tem sido aplicada a expressão “redescoberta”. Uma redescoberta muito feliz porque traz a reedição da obra de uma das mais estimulantes escritoras do século XX na Europa. Natalia Ginzburg (1916-) está a deixar de ser um quase segredo para se tornar num culto alargado e, mais uma vez, o sopro do seu nome veio dos Estados Unidos. Em Portugal, no início dos anos 90, a Cotovia publicara três livros de Ginzburg: Todos os Nossos Ontens, O Caminho da Cidade e Foi Assim. Os menos distraídos tiveram então acesso a uma escrita detalhadamente atenta a tudo o que compõe o humano. Na casa, na família, na solidão de uma vidraça, na rua das lutas políticas mais ou menos clandestinas, na intimidade de um casal que se alinha ou desalinha, na estranheza com que os filhos olham a tensão entre esses pais, no sentido de ética que põe em cada observação, ou no modo inquieto com que parte para o aplicar da linguagem ao que vê, sente, transmuta.