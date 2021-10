Casos de depressão e ansiedade aumentam 25% em ano de pandemia

As mulheres e os jovens foram os mais afectados pelo aumento de depressões major e ansiedade em 2020, de acordo com aquela que será a primeira estimativa global do impacto da pandemia na saúde mental.

“Não tomar nenhuma medida para lidar com o fardo dos distúrbios de depressão e ansiedade não pode sequer ser uma opção”. O aviso faz parte das conclusões daquele que será o primeiro estudo a apresentar uma estimativa do impacto da pandemia na saúde mental em todo o mundo, divulgado esta sexta-feira na revista The Lancet. Os resultados mostram um aumento de quase 28% dos casos de depressão major e de quase 26% dos casos de ansiedade, revelando ainda que estes problemas afectaram mais as mulheres (o dobro que os homens) e os jovens.