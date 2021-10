OMS rejeita que a pandemia esteja vencida. Em Portugal, o desconfinamento avança “com trânsito”

A Suécia e a Dinamarca anunciaram esta quarta-feira a suspensão da vacina contra a covid-19 da Moderna para faixas etárias mais jovens, “por precaução”, devido ao risco “mínimo” de inflamação do coração. Na Suécia, a vacina já não será administrada a menores de 30 anos e na Dinamarca a menores de 18 anos.

Ambos os países passam agora a recomendar a vacina Comirnaty, da Pfizer/BioNTech para estas faixas etárias. A Noruega já o fazia, e reiterou essa posição esta quarta-feira. Espera-se que a Finlândia também anuncie uma decisão na quinta-feira.

O anúncio dos dois países nórdicos surgiu no mesmo mesmo dia em que a responsável pela gestão da covid-19 na Organização Mundial de Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, alertou que o coronavírus SARS-CoV-2 ainda não está controlado, com muitas pessoas a crerem erradamente que a pandemia está quase vencida. De acordo com a responsável, 3,1 milhões de novas infecções e 54.000 mortes foram relatadas em todo o mundo na semana passada, com os números reais a serem provavelmente superiores.

Por Portugal, o regresso à normalidade implica o regresso do trânsito nas cidades: a circulação nas cidades do Porto e de Lisboa aproximou-se, nas últimas duas semanas de Setembro, dos níveis registados no período pré-pandemia. Contudo, outro indicador revela alguma contenção: os passageiros estão a hesitar na retoma do uso do transporte público, algo que se pode dever ao receio de contrair o vírus ou à preferência pelo teletrabalho.

Os números divulgados pela Direcção-Geral da Saúde esta quarta-feira servem de incentivo a esta mobilidade quase pós-pandémica. Portugal mantém-se na área verde da matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país. O índice de transmissibilidade do vírus, o R(t), manteve-se de 0,91 a nível nacional e 0,90 no território continental. A incidência, por sua vez, desceu e fixa-se actualmente em 90,5 casos de infecção por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias, em Portugal, valor que sobe para os 90,9 no território continental.

Portugal registou, na terça-feira, quatro mortes e 500 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Foram também reportadas mais 322 recuperações.

O país contabiliza um total de 18.008 óbitos por covid-19 e 1.072.537 casos confirmados de infecção, desde o início da pandemia. Há mais três pessoas hospitalizadas esta quarta-feira (num total de 349). Por outro lado, saíram também duas pessoas de unidades de cuidados intensivos (num total de 60).