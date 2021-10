Porque é que não é difícil a um arguido fugir à Justiça portuguesa?

Burocracia do sistema, leis garantísticas, ausência de mecanismos padronizados de avaliação de risco de fuga, rotação e laxismo de magistrados são algumas das razões que ajudam a explicar casos como o de João Rendeiro.

A burocracia do sistema judicial, leis garantísticas, ausência de mecanismos padronizados de avaliação de risco de fuga, rotação ou laxismo de magistrados são algumas das razões apontadas por procuradores e juízes numa reflexão mais aprofundada sobre os mecanismos que garantem o cumprimento das penas aplicadas pela Justiça portuguesa. Um emaranhado de explicações que ajudam a entender casos como o da fuga do antigo presidente do Banco Privado Português, João Rendeiro.