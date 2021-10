Leitura do acórdão de Tancos adiada para 28 de Outubro

O tribunal decidiu que havia uma alteração não substancial dos factos e adiou a decisão do processo para dia 28 de Outubro. A leitura do acórdão estava prevista para a próxima segunda-feira no Tribunal de Santarém.

A decisão do processo de Tancos foi adiada de 11 para dia 28 de Outubro, após o tribunal ter decidido que havia uma alteração não substancial dos factos, disse esta quarta-feira à Lusa fonte da defesa de um dos arguidos.

A leitura do acórdão do processo do furto e recuperação das armas do paiol de Tancos, que envolve 23 arguidos, incluindo o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, estava prevista para a próxima segunda-feira no Tribunal de Santarém.

O Ministério Público (MP) acusou Azeredo Lopes de abuso de poder, favorecimento pessoal e denegação de justiça e prevaricação, mas pediu nas alegações finais a absolvição do antigo ministro.

Para os ex-elementos da Polícia Judiciária Militar Vasco Brazão e para o ex-director Luís Vieira, o MP insistiu que deveriam ser condenados a uma pena suspensa entre quatro a cinco anos por favorecimento, prevaricação e denegação de justiça e falsificação de documento.

Quanto a João Paulino, autor confesso do furto do material militar dos paióis, o procurador do MP pediu a sua condenação a uma pena entre os nove e os dez anos de cadeia.

Esta informação foi inicialmente avançada pelo jornal Correio da Manhã.