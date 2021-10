“Gene” gay desaconselha dádiva de sangue por homossexuais, diz professor em aula na Universidade do Porto

“Alguns homossexuais podem vir a transmitir a gerações futuras um gene indutor da homossexualidade. É uma dúvida que se levanta. E por esta dúvida é que não é recomendado [aos homossexuais] dar sangue”. A frase foi proferida no final de Setembro numa aula de Bioética e Deontologia Médica do curso de Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), da Universidade do Porto.​ Um professor catedrático convidado discutia as denúncias de discriminação levantadas por pessoas homossexuais no momento de doar sangue, depois da publicação de notícias sobre o tema. Como razão para estes casos de afastamento, o professor alegou que alguns indivíduos com esta orientação sexual são portadores de “um gene” – supostamente o da homossexualidade – que pode ser passado a gerações futuras, tese que já foi desmentida pela ciência.