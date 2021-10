Fim-de-semana traz temperaturas de Verão (e vão ficar mais uns dias)

Já estamos no Outono, mas as temperaturas deste fim-de-semana são de Verão: os termómetros vão chegar aos 30 graus, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A meteorologista Paula Leitão explica que o fenómeno é normal e verifica-se já esta quinta-feira. “A temperatura hoje pode atingir os 33 graus, na região de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e do Algarve. Apesar de amanhã [sexta-feira] e depois de amanhã [sábado] haver uma descida gradual [das temperaturas], no domingo estas voltam a subir no litoral oeste, com a temperatura a chegar aos 30 graus”, algo que se prolonga até ao dia 15, explica a especialista.

Durante o fim-de-semana, o céu vai estar pouco nublado ou limpo, com o vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste durante a tarde e moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas até ao meio da manhã e a partir do final da tarde.

O IPMA prevê que Lisboa e Vale do Tejo,​ durante a próxima semana, atinja os 30 graus. Já a região Norte ficar-se-á, no máximo, pelos 25 graus. No Centro, apesar de ter temperaturas altas este fim-de-semana (28 graus), a tendência é de descida, como acontece no Algarve e no Alentejo.

“Estamos no fim do Verão: a massa de ar é quente, os dias são mais curtos mas relativamente longos, e o vento fraco. [Estes ingredientes] fazem com que a temperatura suba um pouco mais”, explica Paula Leitão. “O mês de Outubro, apesar de ser um mês de Outono, é um mês de Verão e de grande variação”, o que significa que a temperatura não é constante, podendo descer e aumentar de forma imprevisível.

A humidade é outro factor importante: “Quando o ar está mais húmido, a sensação de calor pode ser mais intensa, apesar de a temperatura não estar tão alta como no Verão”.