Covid-19 em Portugal: 11 mortes, 731 casos e mais de 800 recuperados

Portugal registou, esta quarta-feira, 731 casos de infecção e 11 mortes por covid-19, o valor diário mais elevado desde 20 de Setembro, dia em que também foram contabilizados 11 óbitos. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que acaba de ser divulgado nesta quinta-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 18.019 e o de infectados ascende a 1.073.268​. Os dados são referentes à totalidade do dia de quarta-feira.

Há mais 860 doentes recuperados, num total de 1.025.331 recuperações desde o início da pandemia. Existem menos 140 casos activos, o que significa que 29.918 portugueses ainda lidam com a doença. Há agora menos 1064 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 24.154.

O relatório de situação indica que há 353 pessoas internadas, mais quatro que no dia anterior, sendo que 57 estão nos cuidados intensivos (menos três).

A maior parte dos casos foi registada no Norte (254 novas infecções ou 34,7%) e, depois, em Lisboa e Vale do Tejo (189 novos casos, ou 25,7%). Lisboa e Vale do Tejo é a região com o maior número de casos acumulados e de mortes do país: há 414.733 casos confirmados e 7686 óbitos (mais dois). O Norte é a segunda: são 411.567 os registos de infecção e 5567 mortes por covid-19 — três em 24 horas. O Centro contabiliza 143.480 infecções (133 novas) e 3154 mortes (três em 24 horas). O Alentejo totaliza 39.264 casos (114 novos) e 1029 mortes (uma em 24 horas). No Algarve, há 42.928 casos de infecção (mais 28) e 468 óbitos (um em 24 horas). A Madeira regista 12.358 casos de infecção (10 novos) e 72 mortes. Já os Açores somam 8938 casos (mais três) e 43 mortes (uma em 24 horas).

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 9455 são homens e 8564 são mulheres. Das 18.019 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 11.752 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a 65,2%. Das 11 mortes contabilizadas este sábado, dez foram registadas em pessoas acima dos 80 anos e outra numa pessoa entre os 60 e os 69 anos.

Os indicadores da matriz de risco, que chegaram a servir para avaliar o avanço ou recuo no desconfinamento, só são actualizados nos boletins das segundas, quartas e sextas-feiras. Na matriz mais recente, o índice de transmissibilidade – o número de pessoas que são infectadas por alguém – era de 0,91 a nível nacional e 0,90 no continente. Já a incidência a 14 dias por 100 mil habitantes era de 90,5 casos de covid-19 a nível nacional e 90,9 no continente.