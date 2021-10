Qual a estimativa do custo das Jornadas da Juventude? “Não sei. Será repartido entre Governo e câmaras”

José Sá Fernandes toma posse, no dia 11 de Outubro, como coordenador do Grupo de Projecto criado pelo Governo para as Jornadas Mundiais da Juventude que vão decorrer em Lisboa em 2023. No espaço que junta as duas margens do rio Trancão entre Lisboa e Loures, os preparativos estão a ser pensados para serem acolhidos até três milhões de jovens.