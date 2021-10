Com novo presidente, se a Avaliação Ambiental Estratégica for favorável, o município da Moita dará luz verde à construção.

Após as eleições autárquicas de dia 26 de Setembro, em que o PS conquistou a Moita à CDU, o Seixal deverá passar a ser o único município da Margem Sul a manter o veto à localização do futuro aeroporto no Montijo, apurou o PÚBLICO.