Ex-presidente do Arsenal do Alfeite contratado como assessor da empresa-mãe

José Miguel Fernandes está na holding do Arsenal do Alfeite, avançou a TSF.

José Miguel Fernandes demitiu-se de presidente do Arsenal do Alfeite em Janeiro deste ano, alegando “motivos pessoais” e foi contratado no mesmo mês como assessor da IdD Portugal Defence, a holding que detém a empresa. A notícia foi avançada esta manhã pela TSF.

A demissão aconteceu num período em que havia salários em atraso no Arsenal do Alfeite. O presidente da idD Portugal Defence, Marco Capitão Ferreira, confirmou à TSF que "José Miguel Fernandes é quadro da empresa com a categoria de assessor, estando a trabalhar no contexto da elaboração de um estudo compreensivo sobre a Economia de Defesa, em articulação com o respectivo responsável”.

A situação gerou perplexidade entre os trabalhadores. “É mais uma daquelas que acontece no nosso país. Não é uma coisa fácil de entender, sair por motivos pessoais e depois ter disponibilidade para estar na idD”, comentou António Pereira representante dos trabalhadores.

No início deste ano, o PSD tentou ouvir José Miguel Fernandes no Parlamento mas o requerimento foi chumbado com o voto contra do PS e a abstenção do PCP ainda antes de se saber desta transferência. A deputada social-democrata Ana Miguel dos Santos mostrou preocupação sobre várias situações no ministério da Defesa. "São notícias sobre Hospital Militar de Belém, confusões com nomeações de gabinetes, exonerações de Chefes... O PSD está muito preocupado com as indústrias de defesa, notícias de nomeações e desnomeações na idD, aquilo que nasceu como plataforma de apoio às empresas parece, sem dúvida, estar transformado numa plataforma de interesses”, apontou a deputada em declarações à TSF.

Pelo PCP, o deputado António Filipe justificou a abstenção sobre o pedido de audição do quadro demissionário com a ideia de que seria mais útil ouvir o seu substituto e referiu que estava para breve uma audição do ministro da Defesa João Gomes Cravinho. António Filipe desvaloriza, no entanto, esta transferência de José Miguel Fernandes: "Eles têm sido sempre os mesmos, o pessoal das estruturas de topo das indústrias de defesa vai rodando de umas para as outras, já não é coisa que me espante por aí além”.

O socialista Diogo Leão, que é coordenador da defesa da bancada, disse não ter conhecimento da ida deste quadro para a idD, mas assumiu ver "com naturalidade" a contratação de alguém com esta experiência.