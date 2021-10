David Justino diz que “o mais natural” é o PSD votar contra o OE2022

Vice-presidente do PSD critica o provável aumento da despesa permanente.

O vice-presidente do PSD, David Justino, considerou que “o mais natural” é a bancada votar contra o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) mas lembrou que não está em causa a aprovação da proposta.

A posição foi assumida esta quarta-feira à noite, em entrevista à RTP3. “É o mais natural mas vamos ver o Orçamento porque posso estar enganado”, disse em resposta à pergunta sobre se o PSD irá chumbar o documento do Governo.

David Justino condena o aumento da despesa permanente fruto das negociações à esquerda. “O Orçamento que é negociado com BE e PCP e em que a grande pressão é para o aumento da despesa, nomeadamente despesa que se vai reproduzir nos anos seguintes…nós não podemos aceitar isto”, afirmou. O dirigente nacional disse, no entanto, ter como “expectativa” que a proposta seja viabilizada.

Na liderança de Rui Rio (e também sob a presidência de Passos Coelho na oposição), o PSD tem votado contra os orçamentos do Estado à excepção do suplementar em 2020 em que se absteve.

Em relação à situação interna do PSD, David Justino referiu desconhecer qual a decisão de Rui Rio sobre se se candidata novamente à liderança do partido mas considerou que o actual presidente tem condições para avançar. “Não havendo condicionamento pessoal – e eu acho que não há - não é compreensível que Rui Rio não se apresente como uma das alternativas nas candidaturas”, disse, desafiando também potenciais adversários a vir a jogo. “Neste momento também não é compreensível que os vários candidatos se apresentaram não queiram contribuir para o debate interno e para a clarificação”, acrescentou sem referir o nome de Paulo Rangel ou de outro social-democrata.