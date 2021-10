Costa disposto a anunciar “já amanhã” concurso da maternidade de Coimbra

O primeiro-ministro está em condições de avançar já “amanhã” o concurso para a construção da nova maternidade prometida para a cidade de Coimbra, garantiu o próprio no debate bimestral com o líder do executivo que decorre esta quinta-feira na Assembleia da República.

Na resposta à intervenção da líder da bancada parlamentar do PS Ana Catarina Mendes, que criticou o líder do PSD, António Costa também se virou para Rui Rio, recordando a posição assumida no ano passado, quando foi contra o aumento do salário mínimo e a baixa de propinas, além de também ser contra a TAP.

“Isto demonstra bem quais são duas visões políticas, ambas legítimas, mas diametralmente opostas de enfrentar uma crise. Rui Rio, o PSD e seguramente o CDS, defende que à crise se responde com austeridade e nós é com solidariedade”, afirmou. O chefe de Governo lamentou que o PSD se tenha “desinteressado do PRR” e nem com o “trabalho extraordinário do eurodeputado José Manuel Fernandes” foi “capaz de compreender que este era um plano para o país”.

“Será que não deram conta de um contrato assinado com a Comissão Europeia?”, questionou, considerando que a “grande sorte dos autarcas do PSD é este Governo não ser do PSD mas dar execução aos fundos”.

Relativamente à maternidade de Coimbra, Costa reafirmou o compromisso do Governo para a construção da unidade. Como houve uma mudança de cor na câmara, o primeiro-ministro adiantou que está pronto para avançar. “Pela nossa parte podemos lançar amanhã o concurso”, disse, colocando como alternativa de bom senso a possibilidade de anunciar o concurso depois da posse da nova câmara. De qualquer forma, Costa não quer dúvidas: “Não são promessas. É trabalho concreto”.

Mais à frente no debate, e em resposta às críticas feitas pelo deputado social-democrata Paulo Leitão, António Costa garantiu que, da parte do Governo, a localização da infra-estrutura “está decidida”. “Podíamos simplesmente abrir de imediato o concurso”, assegurou, explicando, porém, que o executivo prefere aguardar pela definição da posição do presidente eleito da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, que pediu ao Governo que aguardasse pela sua tomada de posse.

Depois de José Manuel Silva assumir funções como presidente da autarquia coimbrense, o executivo ouvirá o “seu parecer” para depois tomar uma decisão final sobre a localização da maternidade, disse o também líder socialista.

Este tema surgiu em força na campanha eleitoral autárquica, quando, em Coimbra e ao lado do ainda presidente da câmara local, Manuel Machado, Costa anunciou uma nova maternidade para a cidade. Entretanto, José Manuel Silva, candidato independente eleito com o apoio de partidos como o PSD e o CDS, deu, no final de Setembro, três semanas para o executivo concretizar onde será instalada a nova maternidade.