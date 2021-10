BE e PCP tentam discutir caderno de encargos para orçamento, Costa foge às respostas

Os partidos da esquerda queriam falar de questões orçamentais, António Costa só admitia comentar as ideias gerais que foi adiantando nos últimos dias. E a oposição estava mais preocupada com casos polémicos. O debate sobre política geral desta quinta-feira à tarde, a apenas quatro dias da entrega do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), não deixou antever o desfecho das negociações. Mas mostrou que o primeiro-ministro continua a contar sobretudo com o PCP, sobre o qual diz ter a “certeza” que não falhará ao país.