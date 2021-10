Como proteger os glaciares do degelo? Cobri-los com um gigante lençol

Parte do glaciar Helags, na Suécia, foi coberto com um lençol para o proteger do degelo, uma experiência nunca antes feita num país nórdico. E resultou: pelo menos 3,5 metros de altura de gelo foram preservados.

Um lençol utilizado para proteger parte do glaciar Helags no Norte da Suécia, durante o Verão, salvou pelo menos 3,5 metros de altura de gelo de derreter, segundo os organizadores da iniciativa, a primeira do género na Escandinávia.

O aquecimento global está a fazer desaparecer glaciares em todo o mundo. Por exemplo, o glaciar da montanha mais alta da Suécia, Kebnekaise, perdeu dois metros de altura só no último ano.

A experiência do lençol de pano foi feita no glaciar Helags, na montanha mais alta da Suécia, a sul do Círculo Árctico. “Cobrimos uma pequena parte do glaciar com uma tela de lã e amido de milho para perceber se conseguíamos que a neve e o gelo derretessem um pouco menos do que o normal” disse o co-organizador, Erik Huss. “Na verdade, este lençol protegeu 3,5 a quatro metros do degelo.”

Erik Huss, licenciado em geografia e com uma especialização em glaciologia, de quem partiu esta ideia, ao lado do fotógrafo e aventureiro sueco Oskar Kihlborg, explicou que os glaciares são o melhor indicador do avanço das alterações climáticas. “Os glaciares mostram-nos exactamente como o clima está a mudar, e também o que podemos fazer para proteger o ambiente” disse à Reuters.

Huss e os seus amigos esperam repetir esta experiência a uma escala maior, além dos 40 metros quadrados cobertos em Helags, e envolver investigadores de glaciologia para uma abordagem mais científica. Estão também em negociações com um fabricante de tecidos sobre a possibilidade de criar um material mais fino, e por isso menos pesado.

Oskar Kihlborg e Liza Chashchyna, também parte da organização da iniciativa, posa ao lado de rolos de tecido que cobrirão o glaciar de Helags. ERIK HUSS/Reuters Erik Huss e a sua equipa estendem o lençol no glaciar de Helags. ANDERS KLAPP/Reuters ERIK HUSS/Reuters Liza Chashchyna ao lado do lençol a cobrir o glaciar de Helags. EMIL SODERLUND/Reuters Fotogaleria ERIK HUSS/Reuters

De acordo com Huss, isso é fundamental para aumentar a dimensão do projecto, uma vez que, como parte dos esforços para minimizar as emissões de carbono, a lona de tecido biodegradável é arrastada para o topo da montanha com recurso apenas à força humana.

“Trata-se de agir”

Através desta iniciativa, os responsáveis esperam sensibilizar para os perigos que muitas sociedades enfrentarão se os glaciares desaparecerem. “Deixaríamos de ter acesso a água para a agricultura, para a indústria, para milhões de pessoas. Para onde é que elas iriam? Como se abasteceriam de água?”

“Há milhares de milhões em todo o mundo que vivem nas encostas de cadeias montanhosas como as Montanhas Rochosas, os Andes, os Alpes e os Himalaias... E que dependem dos glaciares para o abastecimento de água.” Outro objectivo é mostrar que uma acção prática para mitigar o impacto do aquecimento global pode ter resultados. “Trata-se também de agir”, disse Huss.

Cobrir os glaciares para os salvar do degelo é uma técnica já testada noutros lugares, como no Presena, em Itália, mas nunca antes num país nórdico.