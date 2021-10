“Ovos” e “camarões” à base de plantas são a aposta da Nestlé para conquistar mercado vegan

A empresa marca a sua posição no mercado vegan com dois novos produtos: ovos que não são ovos, e camarões que não são camarões. Os substitutos destes alimentos são à base de vegetais, mas conservam o sabor e os valores nutritivos, garante a marca.

A Nestlé está a lançar substitutos à base de plantas para ovos e o camarão, que simulam o sabor e as características nutricionais daqueles produtos, anunciou o grupo na quarta-feira. O objectivo é aumentar a presença no mercado vegan, que está em crescimento.

O substituto dos ovos, lançado com o nome Garden Gourmet vEGGie na Europa, contém proteína de soja e ácidos gordos omega-3. Estes ovos a fingir podem ser mexidos, usados numa frittata, ou até usados para fazer em bolos e bolachas, disse a Nestlé.

Foto Nestlé

Os camarões vegan são apelidados de “Vrimp" (vamarões, numa tradução livre).

O presidente executivo da empresa suíça, Mark Schneider, disse que os produtos vegan da Nestlé, como hambúrgueres e salsichas à base de vegetais, tiveram um crescimento de vendas de dois dígitos. “Também não se limita a uma determinada faixa etária ou a um grupo demográfico específico”, disse aos jornalistas em Londres. “Isto está realmente a tornar-se popular”.

No ano passado, as vendas da Nestlé de produtos substitutos de carne à base de vegetais perfaziam apenas 200 milhões de francos suíços (cerca de 186,3 milhões de euros), uma fracção minúscula das vendas totais de 84 mil milhões de francos. Aumentar a oferta de produtos vegan, como substitutos para os lacticínios, elevou as receitas para 800 milhões de francos suíços.

Foto Salsichas vegetais da Nestlé Nestlé

O director da área de tecnologia, Stefan Palzer, disse que a Nestlé desenvolveu os novos produtos em menos de um ano, usando, por exemplo, a sua experiência acumulada em ciência de plantas para criar proteína de ervilha que não tinha o sabor da leguminosa.

“Queremos estar o mais próximo possível da versão animal que dá origem ao produto, porque assim será muito mais fácil para as pessoas mudarem para este tipo de produtos”, disse numa entrevista.

Os dois produtos terão, inicialmente, um lançamento limitado em alguns mercados europeus, incluindo a Suíça.

A Nestlé lançou os seus primeiros hambúrgueres à base de vegetais em 2019, cerca de três anos depois dos pioneiros da indústria dos Estados Unidos, Beyond Meat and Impossible Foods.

“Somos os primeiros a dizer que não inventámos o hambúrguer vegetal, também não inventámos o frango vegetal”, disse Schneider. “Mas também estou obviamente orgulhoso em dizer que o nosso irá superar todos os outros no mundo em relação ao sabor e, especialmente, nutrição.”

Foto KitKat vegan da Nestlé Nestlé

Palzer explicou que o alcance global e a variedade de marcas da Nestlé também lhe deram uma vantagem sobre os rivais: “Temos um amplo portfólio de marcas de alimentos e bebidas, algo que outras empresas não têm.”

A Nestlé já lançou produtos vegan noutras categorias, incluindo um KitKat vegan.