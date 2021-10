És estudante e queres voar em gravidade zero? A Agência Espacial Portuguesa tem um novo desafio

Se queres estar a bordo de um voo parabólico e ter a oportunidade de realizar experiências científicas em ambiente de microgravidade, este desafio é para ti. A Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space (AEP) abriu candidaturas para seleccionar as experiências que voarão em gravidade zero. Frequentar o ensino superior e formar uma equipa com estudantes oriundos de França são as condições.

O programa, promovido em parceria com o Centro Nacional de Estudos Espaciais (CNES) francês, procura, “criar oportunidades para que os estudantes portugueses possam desenvolver investigação fundamental, estreitando laços de cooperação internacional”, bem como “reforçar a estratégia de desenvolvimento de um quadro educativo capaz de impulsionar o crescimento sustentável do sector espacial em Portugal”, lê-se no site da AEP.

Segundo Marta Gonçalves, responsável por projectos de Educação e Ciência promovidos pela Portugal Space, “são elegíveis para este programa propostas científicas conduzidas por equipas franco-portuguesas de estudantes do ensino superior que pretendam testar os efeitos da microgravidade nas mais variadas áreas”.

Os voos são realizados a bordo do Airbus A310-OG, operado pela Societé Novespace, na cidade francesa de Mérignac, entre o fim de Setembro e o início de Outubro de 2022.

As candidaturas decorrem até 28 de Outubro e podem ser feitas aqui. Os três projectos seleccionados no concurso são conhecidos a 29 de Novembro.