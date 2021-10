Ainda os comboios: uma mão vazia e outra cheia de nada

Lê-se e ouve-se que Lisboa-Porto vai demorar 1h15m, que Porto-Vigo demorará 1h15m, que, por Trás-os-Montes, vai ser criada uma linha que entroncará no comboio de alta velocidade para Madrid, onde se chegará em duas horas e pouco, que a linha de alta velocidade Aveiro-Vilar Formoso virá a lume em substituição da singela e terceiro-mundista que lá está, que de Lisboa se vai alcançar Madrid em 4h e Sevilha em 3h30h e que, do norte, Paris em 8h, etc.

O que se vê é antes que Lisboa-Porto (que já esteve em 2h45m) já vai em 2h58m, que suprimiram o Alfa das 16 horas, que apenas procederam ao “remendo” da Covilhã à Guarda e que dizem estar a construir uma linha de alta velocidade entre Évora e Elvas. Elucidativo…

Marques Bernardo, Braga

Escândalo na Igreja

É curioso e preocupante. Como é que uma instituição como a Igreja Católica, com milhões de seguidores, face ao seu pensamento, princípios e doutrina, aconselhando os fiéis à confissão, e, ao contrário, ela própria, não confessou, escondeu, omitiu, durante anos, uma situação tão gravosa como a da pedofilia no seu seio?!

Porque é que os altos dignitários da instituição, não procuraram expurgar da mesma tais comportamentos? Aqui chegados, porque não falar do fulcro da questão. Deixar o padre contrair matrimónio. Porquê contrariar uma lei da natureza? Temos tido bastos exemplos das atitudes contrárias àquelas leis.

A mudança, pela lei natural das coisas.

José Nogueira, Setúbal

Aux armes, citoyens

Na sua crónica de segunda-feira, Rui Tavares incita à revolta global que leve os políticos a agir contra “este estado de coisas”, tão propício aos offshores. Não são ilegais, o que equivale a dizer que as leis que os permitem são imperfeitas. Se o não fossem, como seriam toleradas as actividades que desenvolvem, em prejuízo atroz para toda a Humanidade? Aos legisladores não escasseia a força e a vontade para imporem ao resto dos mortais as obrigações que (quase) todos repudiam, desde obrigá-los a pagar os desvarios do sector financeiro (como vai acontecer com a Evergrande e já aconteceu com o Lehman) ou a aceitarem sorridentemente todo o tipo de limitações nas liberdades individuais. Falecem, coitados, quando se lhes exige que impeçam alguns milhares de individualidades, demencialmente gananciosas, de se dedicarem a roubar todos os outros em benefício próprio.

Recorrentemente, ouvimos personalidades da finança dizerem-nos que não há dinheiro para distribuir melhor a riqueza, mas cada vez se torna mais evidente que ele existe, e em tal medida que, se quisermos, podemos acabar com a pobreza e com a ignomínia de sabermos que há quem morra de fome. Há que ter a coragem de tornar ilegal o que é danoso para toda a gente, ou então não perder a noção de que as sementes da revolta podem germinar mais depressa do que as margaridas ao sol.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

​Offshores

Gosto de pagar impostos. Ajudam a assegurar o SNS, o Estado social, a educação pública, a Cultura e por aí fora. Quando são canalizados para os bancos sinto que me mexem na carteira sem autorização... As offshorses também servem para a evasão fiscal - a fuga ao pagamento de impostos. Esta prática é eticamente e moralmente desprezível, sendo que os lucros obtidos devem ser declarados à Autoridade Tributária onde são realizados. Além de ser um escândalo, configura um rombo àquelas valências acima nomeadas. Um roubo!

Observamos que advogados/deputados ajudam a ocultar riqueza e estes mesmos não querem mudar as leis porque são eles próprios a beneficiar das offshores. O consórcio internacional de jornalistas que denunciou este esquema refere 35 líderes mundiais que escondem fortunas com negócios ocultos. Donde vem estas fortunas colossais? Escondem avultadas somas de dinheiro ilícito ou criminoso?

A União Europeia perde, por ausência de declaração de impostos, 46 mil milhões de euros por ano. Empresas com ligações a paraísos fiscais relapsos, não podem nem devem ter quaisquer apoios estatais.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas