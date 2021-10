Polícia agride requerentes de asilo nas fronteiras da UE para não os deixar entrar

Homens armados com a cara tapada, parecendo pertencer às forças anti-motim da polícia croata, atacam com bastões um grupo de paquistaneses e afegãos com bastões, dizendo-lhes para voltar para a Bósnia, de onde vieram, forçando-os a ir de novo para o rio que atravessaram para ali chegar. No mar Mediterrâneo, um grupo de 25 pessoas num barco de borracha a tentar chegar à ilha grega de Kos é bloqueado pela guarda costeira grega, que chega a disparar para a água. Estes são dois de vários exemplos de uma investigação da organização de jornalismo de investigação Lighthouse Reports, em conjunto com jornais como o francês Libération, a estação de televisão pública da Alemanha ARD ou a revista Der Spiegel.