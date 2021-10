Aeroporto de La Palma novamente fechado devido a nuvem de cinzas

A emissão de cinzas vulcânicas atinge uma altura de 3000 metros e o vento direcciona-as para nordeste. Este é o segundo encerramento do aeroporto desde a erupção do vulcão em 19 de Setembro.

O aeroporto da ilha espanhola de La Palma foi encerrado novamente esta quinta-feira de manhã devido à nuvem de cinzas causada pela erupção do vulcão Cumbre Vieja, que já dura há duas semanas e meia, segundo a Aena.

“O aeroporto não está operacional de momento”, disse um porta-voz da Aena, gestor dos aeroportos espanhóis, acrescentando que será necessário “limpar” as pistas antes de este ser reaberto.

Este é o segundo encerramento do aeroporto desde a erupção do vulcão em 19 de Setembro.

Na sequência do encerramento do aeroporto por causa da nuvem de cinzas, as duas companhias aéreas que operam entre a ilha de La Palma e o resto das ilhas Canárias, Binter e Canarfly, suspenderam os voos programados para esta quinta-feira.

As duas companhias aéreas foram obrigadas a tomar esta decisão por motivos de força maior, visto que a situação se agravou consideravelmente e prevê-se que continue assim pelo menos durante o dia desta quinta-feira, o que não permite operações com os requisitos de segurança necessários.

Enquanto isso, a actividade do vulcão manteve-se estável nas últimas horas, com “comportamento constante” e a lava a fluir por uma única corrente.

De acordo com o último relatório de situação do Departamento de Segurança Interna, “embora o número de sismos e a sua magnitude tenham diminuído nas últimas horas, ainda existem movimentos sentidos pela população e que podem originar pequenos colapsos em zonas inclinadas”.

O delta de lava que se está a formar em contacto com a água ocupa uma extensão de 38 hectares. A emissão de cinzas vulcânicas atinge uma altura de 3000 metros e o vento direcciona-as para nordeste.

Até quarta-feira, 726 edifícios foram destruídos pela lava sendo que a maior parte eram residências particulares.

O Cumbre Vieja situa-se na ilha de La Palma, uma das que integram o arquipélago espanhol das Canárias, situado no oceano Atlântico, a oeste da costa de Marrocos.

A erupção do vulcão começou em 19 de Setembro e obrigou mais de 6000 pessoas a abandonarem as suas casas. Até ao momento, não se registaram feridos ou mortos.

Na quarta-feira, entrou em vigor o decreto-lei aprovado na terça-feira pelo Conselho de Ministros sobre medidas de apoio urgentes à “reconstrução económica e social” da ilha de La Palma e que envolve um valor de 213,7 milhões de euros.

Este valor soma-se aos 10,5 milhões de euros que o executivo espanhol aprovou na semana passada para a aquisição de casas e bens de primeira necessidade destinados aos habitantes afectados pela erupção vulcânica.

Desde quarta-feira que está aberto um leilão online das camisas da selecção espanhola assinadas pelos jogadores, uma iniciativa da Federação Espanhola de Futebol para arrecadar fundos para os afectados.