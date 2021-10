Burqas, armas e medo: o novo velho regime taliban em imagens

Foi há apenas algumas semanas que os taliban chegaram a Cabul, capital do Afeganistão, e tomaram o poder. As imagens dos dias que se seguiram correram o mundo: os taliban no palácio presidencial, o caos no aeroporto, o desespero de quem tentava fugir de um novo velho regime.

Menos de dois meses depois, o fotógrafo da Reuters Jorge Silva, vencedor de um Pulitzer, percorreu as ruas da capital e fotografou o quotidiano marcado por taliban de armas em punho a patrulhar a cidade. Mas fotografou também quem ainda tenta conseguir um passaporte na esperança de partir — os taliban anunciaram esta terça-feira que vão começar a emitir novamente passaportes –, os refugiados que fugiram da violência que reinava nas suas províncias e as mulheres, sempre em situação precária, apagadas.