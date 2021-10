Príncipe André pode poder rever acordo feito por Jeffrey Epstein em 2009

Advogados do segundo filho de Isabel II acreditam que o acordo feito entre o financeiro e a alegada vítima de abusos “isenta” o seu cliente de “toda e qualquer responsabilidade”.

O príncipe André, 61 anos, vai ter a oportunidade de rever um acordo, datado de 2009, que espera que o proteja de um processo civil que o acusa de abusar sexualmente de uma mulher há duas décadas, quando ela era ainda menor de idade.

Numa ordem, na quarta-feira, a juíza distrital dos EUA Loretta Preska, em Manhattan, deu permissão aos advogados de André para receberem uma cópia do acordo confidencial entre o financeiro norte-americano Jeffrey Epstein e Virginia Giuffre, 38 anos, a mulher que acusa o príncipe e também Epstein de abuso.

André, o segundo filho de Isabel II, ainda não foi acusado de crimes e negou “categoricamente” as acusações de Giuffre contra ele. Através de uma mensagem de correio electrónico, o advogado do príncipe, Andrew Brettler, diz que espera receber o acordo em breve dos advogados de Giuffre. Numa audiência no mês passado, Brettler disse ao juiz que supervisionava o processo de Giuffre que acredita que o acordo “isenta" o seu cliente de “toda e qualquer responsabilidade”.

Contactados pela Reuters, os advogados de Virginia Giuffre não fizeram quaisquer comentários sobre o processo. David Boies, um dos advogados, disse num processo judicial no mês passado que acreditava que o acordo era “irrelevante” para o caso de Giuffre contra André. O príncipe tem até 29 de Outubro para responder formalmente ao processo.

Virginia Giuffre acusou o príncipe de forçá-la a fazer sexo quando ela era menor de idade na casa em Londres de Ghislaine Maxwell, parceira de longa data de Epstein. Disse ainda que André abusou dela na mansão de Epstein em Manhattan, em Nova Iorque, e na ilha particular de Epstein nas Ilhas Virgens Americanas.

Epstein, um criminoso sexual registado, morreu aos 66 anos numa prisão de Manhattan, em Agosto de 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. Por seu lado, a socialite britânica Ghislaine Maxwell declarou-se inocente de ajudar a recrutar e preparar raparigas menores de idade para serem abusadas por Epstein. O seu julgamento está agendado para 29 de Novembro.