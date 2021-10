ModaLisboa está de regresso esta quinta-feira para reflectir sobre o passado e o futuro

São 34 designers, em 21 apresentações, entre o físico e digital. Esta quinta-feira, 7 de Outubro, arranca a 57.ª edição da ModaLisboa, o evento de moda da capital que, em 2021, celebra três décadas. Até domingo, 10 de Outubro, sob o tema “Now What?”, os desfiles, conversas e workshops terão lugar na Estufa Fria e no Capitólio, com transmissão em ModaLisboa.pt, na app mobile do evento e, também, na televisão para clientes MEO.