Companhia aérea ucraniana troca saias e saltos altos por roupas largas e sapatilhas

Alexandrina Denysenko, uma assistente de bordo com sete anos de experiência, diz que por vezes não tem um minuto livre para se sentar durante um voo e só pensa em descansar as suas pernas inchadas depois de passar horas a usar saltos altos. Mas, agora, o seu problema pode ter um fim à vista: a SkyUp Airlines, companhia aérea privada ucraniana onde trabalha, decidiu pôr fim aos saltos altos e às saias travadas depois de recolher o feedback das assistentes de bordo sobre o seu uniforme.

O novo uniforme da SkyUp para mulheres inclui agora sapatilhas brancas da Nike e um fato laranja, com as calças e o casaco a destacarem-se pelo facto de darem liberdade de movimentos. As blusas foram substituídas por t-shirts brancas e o ordenado é abrilhantado por um lenço de seda, fabricado no país.

“Os sapatos de salto alto fazem uma figura bonita, não discuto isso, mas os pés sofrem e, até ao fim do voo, incham. As sapatilhas são absolutamente óptimas”, disse Alexandrina à Reuters.

“Deus nos livre, mas se uma tripulação tiver de fazer uma aterragem na água e uma evacuação, os saltos podem danificar a rampa de fuga e “não será muito confortável nadar com uma saia”, observou a funcionária.

A companhia disse que pesquisaram a história dos uniformes da tripulação de cabina e decidiram abandonar o que chamaram elementos “conservadores” do aspecto de uma assistente de bordo. Já o cabelo, que até aqui era pedido para ser exibido com tranças, pode passar a ser apresentado com um rabo-de-cavalo ou solto.

“Descobrimos que, apesar da imagem de uma assistente de bordo ser muito romantizada, o seu trabalho exige muita formação física”, explicou a chefe do departamento de marketing da SkyUp Airlines, Marianna Grygorash. O novo uniforme será oficialmente lançado no dia 22 de Outubro.

A seguir, segundo Marianna Grygorash, a empresa planeia lançar um novo uniforme para a tripulação masculina: um fato leve, sem colete, e uma T-shirt em vez de uma camisa a combinarem com ténis Nike em preto.

“Se o mundo inteiro e personalidades ligadas à moda usam sapatilhas, por que não trazê-las para a aviação?”, rematou a comissária de bordo Zoryana.