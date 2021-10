Salários da função pública aumentam 0,9% em 2022

Proposta foi apresentada nesta quinta-feira pelo Governo na segunda ronda negocial com os sindicatos.

Os salários dos trabalhadores da administração pública deverão ter uma actualização de 0,9% em 2022. Esta foi a proposta apresentada pelo Governo à Frente Comum, durante a segunda ronda de reuniões com os sindicatos, que estão a decorrer no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública nesta quinta-feira à noite.

A generalidade dos funcionários públicos não tem aumentos salariais reais desde 2009. Só em 2020 houve uma actualização de 0,3% e, em 2021, apenas as remunerações até 800 euros foram actualizadas.

Depois de, na segunda-feira, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, ter afirmado que o cenário macroeconómico não permitia falar em aumentos salariais generalizados no próximo ano, o Governo acabou por rever a sua posição propôs uma actualização de 0,9% para todos os salários do sector público.