“Muito dificilmente os contentores que se retirarem vão voltar à Bobadela”

Aquele que será o coordenador do Grupo de Projecto criado pelo Governo para as Jornadas Mundiais da Juventude que vão decorrer em Lisboa em 2023, José Sá Fernandes, diz que, no espaço que junta as duas margens do rio Trancão entre Lisboa e Loures, os preparativos estão a ser pensados para serem acolhidos até três milhões de jovens. Em entrevista ao PÚBLICO/Rádio Renascença, José Sá Fernandes afirma que, depois de retirados os contentores, “muito dificilmente” o parque central voltará a vê-los.

