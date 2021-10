Newcastle confirma ter sido comprado por sauditas

Após quase 18 meses de dúvidas, controvérsias e análises, o polémico negócio de 300 milhões de libras (cerca de 352 milhões de euros) que fazem com que o Newcastle passe a estar nas mãos de investidores da Arábia Saudita recebeu a luz verde da Premier League.

A partir de agora, o histórico emblema do norte de Inglaterra tem a via aberta para se tornar num dos mais ricos clubes mundiais.

Um dos factores desbloqueadores para a concretização do negócio foi o facto de a Arábia Saudita ter levantado a suspensão de quatro anos ao canal desportivo beIN Sports, permitindo assim que os jogos da Premier League, da UEFA e da FIFA voltem a ser legalmente transmitidos. Para além disso, o reino saudita comprometeu-se ainda a encerrar vários sites piratas que operam a partir daquele país do Médio Oriente.

Crucial para a aprovação do negócio foi a garantia dada à Premier League pelo Fundo de Investimento Público Saudita (PIF, na sua sigla inglesa) – um fundo que tem como homem forte o próprio príncipe Mohammed bin Salman – que o estado saudita não se envolveria na gestão quotidiana do Newcastle. Ora, este receio foi o principal factor bloqueador à concretização do negócio em Julho do ano passado, com a Premier League a temer que os sauditas fossem gerir

A compra do Newcastle por um fundo tão intimamente ligado à classe reinante da Arábia Saudita não deixa de originar forte contestação por parte, nomeadamente, da Amnistia Internacional (AI), que há muito vem alertando para aquilo que designa por lavagem desportiva de reputação.

A Amnistia Internacional denuncia o facto de a sociedade civil saudita ter vindo a ser silenciada “com todo aquele que seja crítico do regime a ser exilado, preso ou ameaçado”.

O fundo saudita vai passar a deter 80% do clube, ficando 10% na posse dos milionários britânicos Simon e David Reuben e os restantes 10% com Amanda Staveley, investidora inglesa com ligações ao médio oriente.