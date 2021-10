Catarina Nogueira e Sofia Araújo afastam as quartas cabeças-de-série

As campeãs nacionais de padel estão apuradas para os quartos-de-final do Estrella Damm Menorca Open 2021

É mais um excelente resultado para Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo. Três dias depois de escreverem uma página inédita no padel português ao tornarem-se na primeira dupla 100% portuguesa a vencer um torneio do World Padel Tour (Albacete Challenger), as campeãs nacionais derrotaram na manhã desta sexta-feira as quartas cabeças-de-série Estrella Damm Menorca Open e vão disputar os quartos-de-final.

Foi uma maratona de três sets com dois tie-breaks disputados palmo a palmo e ambos vencidos pelas portuguesas. Nas baleares, num torneio da categoria Open onde estão as melhores jogadoras mundiais, e depois de um triunfo tranquilo na véspera frente a Anna Cortiles e Xenia Vidiella, o grau de dificuldade para Nogueira e Araújo nos “oitavos” era muito elevado.

A dupla portuguesa defrontou a argentina Virgínia Riera (n.º 9 do ranking e antiga parceira de Sofia Araújo) e a espanhola Patty Llaguno (n.º 6 mundial e uma das jogadoras com mais currículo na modalidade).

A partida contra as quartas cabeças-de-série do Menorca Open 2021 até nem começou bem para Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo, que perderam o primeiro set (6-3), mas, a partir daí, a partida foi sempre pautada por um enorme equilíbrio, o que resultou em dois parciais decididos apenas no tie-break.

E, nos momentos decisivos, as duas melhores jogadoras da história do padel português confirmaram que estão num óptimo momento e continuam a evoluir como equipa.

O segundo set foi conquistado pelas padelistas portuguesas com um muito equilibrado 12-10 e, no parcial decisivo, o triunfo foi por 7-4.

Conquistada a vitória contra uma das duplas favoritas em Menorca com um 3-6, 7-6 e 7-6, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo vão estar entre as oito melhores duplas do torneio e nesta sexta-feira vão defrontar as vencedoras da partida entre Marta Ortega/Bea González e Sofia Vallejo/Marina Martínez.