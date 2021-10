Após 21 anos, o Benfica voltou a ter um debate eleitoral e não foi mau

Foram 21 anos sem debates eleitorais entre candidatos à presidência do Benfica que terminaram nesta quinta-feira. Rui Costa e Francisco Benítez, os dois candidatos à sucessão de Luís Filipe Vieira, estiveram frente a frente na BTV, numa emissão que o canal por subscrição resolveu transmitir em sinal aberto. Durante 1h30 debateram vários temas relacionados com o clube, que foram desde a política de contratações no futebol, à necessidade de realizar uma auditoria forense, passando ainda pelas casas do Benfica, as modalidades ou a relação com os rivais.

Independentemente do que ambos os candidatos defenderam, o debate foi civilizado e, em muitos aspectos, esclarecedor, algo que merece ser salientado pois, em muitos casos, não é isso que sucede.

Com um Rui Costa revelando à vontade e sem se deixar prender à figura de Luís Filipe Vieira, acusado da prática de vários crimes que o obrigaram a renunciar ao mandato de presidente, foi Francisco Benítez que jogou mais ao ataque, embora tenha sido alvo de uma acusação directa de Rui Costa — “está a pedir que os benfiquistas assinem um cheque em branco” — por não revelar o nome das pessoas relacionadas com futebol que irão entrar na administração da SAD benfiquista para gerir a modalidade no caso de Benítez vencer as eleições.

Já Rui Costa foi acusado por Benítez de durante as últimas eleições não ter erguido a sua voz contra o facto de não terem havido debates.

Sobre o futebol, Benítez criticou o facto de o clube “encarnado” não ser capaz de reter os talentos que produz ou contrata e de os vender logo após se destacarem, levando Rui Costa a sublinhar o facto de lidar diariamente com atletas e de saber o que impede o Benfica de fazer isso. Na sua opinião tudo tem a ver com a ausência de atractividade da Liga portuguesa.

Rui Costa promete no futebol uma equipa dominadora a nível nacional, com um “plantel curto, homogéneo, aproveitando a formação”, ao passo que a nível internacional o máximo que foi sugerido pelo candidato foi “estar bem em termos europeus”. Bem diferente das referências a conquistas de títulos europeus dos tempos do anterior presidente “encarnado” que tinha Rui Costa na sua equipa. Já quanto a Francisco Benítez colocou metas concretas: “Ganhar três campeonatos em cada quatro. Presenças constantes nos oitavos e quartos-de-final da Champions.”

Quanto às modalidades, Francisco Benítez quer orçamentos repartidos para cada uma delas e promete team managers dedicados, enquanto Rui Costa prometeu aumentar os orçamentos de forma a dar mais qualidade avançando com o desejo de ganhar nas 10 modalidades.

O debate finalizou com questões dos candidatos ao seu opositor. E foi o único momento de maior tensão, quando Benítez questionou se existe alguma relação entre o Benfica e alguma empresa de Rui Costa, nomeadamente a FutLab, com o ex-jogador a reagir lembrando o seu benfiquismo.