“Tenho uma visão de uma federação de todos e para todos”

A vela, diz, formou-o “como homem” e deu-lhe “os valores éticos”. Com ligação à modalidade do ponto de vista competitivo desde os anos 70, estando “ligado em paralelo ao dirigismo”, José Leandro esteve na constituição da Associação Regional de Vela do Sul, da qual assumiu a presidência em 1993, tendo sido eleito presidente da Federação Portuguesa de Vela (FPV) em 2008. Após cinco anos afastado do organismo, José Leandro é um dos três candidatos que irá a sufrágio no dia 14 de Outubro e diz que quer regressar à liderança da vela nacional “para unir e criar um processo de inclusão de todos os clubes e agentes” da modalidade.