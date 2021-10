Quinta, na TV: À Fria Luz do Dia, há uma Detenção de Risco antes de uma viagem Entre as Estrelas

CINEMA

À Fria Luz do Dia

AXN Movies, 19h40

Will Shaw, apesar de contrariado, deixa os EUA e ruma a Espanha para se juntar à família, que o espera para umas férias a bordo de um iate. Depois de um pequeno acidente, Will desloca-se à cidade para descomprimir. Quando regressa, descobre o barco vazio e com vestígios de sangue. Depois de recorrer à polícia, que se mostra pouco disponível em ajudar, é contactado por uma organização secreta que lhe explica que o seu pai é, na verdade, um agente da CIA e que tem em seu poder uma mala que eles exigem de volta. Tem, assim, poucos dias para reaver a mala e, dessa forma, salvar a sua família. Um filme de acção de 2012, realizado por Mabrouk El Mechri que conta com a participação de Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver e Verónica Echegui.

Detenção de Risco

Fox Movies, 21h15

Tobin Frost (Denzel Washington) é um ex-operacional da CIA que se rebelou e seguiu o seu próprio caminho. Um homem procurado, tem andado em fuga durante os últimos dez anos. Agora, capturado na África do Sul, é levado para uma morada segura, onde esperam arrancar-lhe algumas informações importantes. Matt Weston (Ryan Reynolds) é o seu guardião, um jovem agente desmoralizado com a sua profissão e ansioso pelo momento em que possa demonstrar o seu valor. Quando a casa é bombardeada, Matt é obrigado a improvisar, conduzindo o prisioneiro para um novo local seguro. E é então que, entre os dois, surge uma cumplicidade que fará Matt colocar em causa muito daquilo em que sempre acreditou. Mas, até que ponto poderá ele acreditar nas intenções de Frost?

O Jogo da Imitação

AXN, 23h40

O criptoanalista, matemático e filósofo britânico Alan Turing liderou uma equipa, durante a Segunda Grande Guerra, que deu uma ajuda fundamental aos Aliados na descodificação do código Enigma, que os nazis utilizavam para comunicar secretamente os seus planos de ataque. Mais tarde, Turing projectou um dos primeiros computadores programáveis e abriu a porta à possibilidade teórica da inteligência artificial. No entando, a sua carreira termina quando é condenado por homossexualidade, à época ilegal no Reino Unido. A 8 de Junho de 1954, foi encontrado morto na sua própria casa. Realizado pelo norueguês Morten Tyldum (Headhunters - Caçadores de Cabeças), conta com os actores Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode e Mark Strong, entre outros. O Jogo da Imitação recebeu o Óscar para Melhor Argumento Adaptado.

INFORMAÇÃO

Entrevista ao Secretário-Geral da ONU - António Guterres

RTP1, 21h01

O antigo primeiro-ministro português António Guterres é, desde 2016, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, uma instituição que luta pela preservação da paz e cooperação entre os países a nível global. Numa entrevista conduzida pelo jornalista Hélder Silva, Guterres fala sobre os problemas mais prementes da actualidade.

DOCUMENTÁRIOS

Sob a Pata do Boi

RTP2, 16h11

Estreia de um documentário que se foca na principal razão pela qual a floresta tropical da Amazónia está a diminuir em dimensão: a indústria pecuária. Desde a década de 1970, que desapareceu uma porção de terreno do tamanho da França, mais de metade do qual transformado em pastagens para rebanhos que chegam às 85 milhões de cabeças de gado. Hoje em dia, os grandes matadouros são obrigados a supervisionar as fazendas que fornecem gado e a não comprar a quem provoque desmatamento ilegal. O filme de Marcio Isensee e Sá explora esta história.

Entre as Estrelas

Disney+, streaming

Já está disponível na plataforma Disney+ esta série documental em seis partes que dá uma visão dos bastidores da NASA, a agência americana dedicada ao programa e à investigação espacial. As câmaras viajam da Terra às estrelas, acompanhando Chris Cassidy, astronauta da casa, numa jornada para conseguir voltar a vestir o fato para ir numa última missão. Esta revela-se como sendo a reparação do Espectómetro Magnético Alpha, situado na Estação Espacial Internacional. O módulo é um detector que mede a existência de antimatéria em raios cósmicos. A série mostra a dedicação de toda a uma equipa e o que esta arrisca pela vontade de conhecer, e dar a conhecer, o que está para além do nosso planeta.