PontoZurca comemora 10 anos de edições com Aline Frazão e The Soaked Lamb ao vivo

Editora e produtora independente de Almada comemora dez anos de edições discográficas com dois concertos: Aline Frazão a celebrar Movimento e The Soaked Lamb a estrear Two to Two .

Nasceu em 2009 como editora discográfica independente (com estúdio de gravação e estrutura de produção e direcção técnica), em 2011 gravou e editou o primeiro disco e em 2018 abriu uma loja de discos: é a PontoZurca, de Almada, que agora celebra 10 anos de edições com dois concertos no Cine Incrível (da Incrível Almadense): sexta-feira com Aline Frazão (a recordar Movimento, álbum gravado e editado pela PontoZurca em 2013) e sábado com The Soaked Lamb, que irão estrear ao vivo o seu novo álbum Two to Two, lançado nesse mesmo dia. Ambos às 21h30.