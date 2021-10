Marionetas para percebermos que tempo é este

Acontece entre os dias 15 e 24 de Outubro a 32.ª edição do Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP), que este ano ampliará o seu raio de acção, ocupando 12 espaços (culturais e não só) da cidade: o Teatro Rivoli e o Teatro Campo Alegre — os dois pólos do Teatro Municipal do Porto (TMP) —, o Teatro Carlos Alberto (TeCA), o Teatro Municipal Constantino Nery (Matosinhos), o Coliseu Porto Ageas, o Círculo Católico de Operários do Porto (CCOP), a CRL — Central Eléctrica do Freixo, a Casa da Música, o espaço da associação Sonoscopia, a sala de ensaios do Teatro de Ferro, o Jardim da Cordoaria e a estação de metro da Trindade. Do programa, divulgado integralmente esta quinta-feira no Teatro Rivoli, fazem parte 21 espectáculos, incluindo três estreias absolutas e cinco nacionais.